Il messaggio dell’Inter ai tifosi: “Festeggiate responsabilmente. La coppa scudetto? Valutiamo…”

Il club nerazzurro ha lanciato un appello ai suoi tifosi con un comunicato ufficiale

Tutto pronto per la festa scudetto in casa Inter. Il club nerazzurro ha però diramato un comunicato per invitare tutti a celebrare il 19esimo scudetto rispettando le norme previste dal protocollo sanitario.

Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale:"In occasione di Inter-Udinese, ultima partita della stagione 2020-21 di Serie A in programma domenica 23 maggio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19.