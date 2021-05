Le probabili formazioni di Inter-Udinese: Eriksen regista. Tre dubbi per Conte

Le probabili scelte di Conte e Gotti in vista dell'ultimo turno di campionato

Battere l' Udinese per chiudere al meglio il campionato, superare quota 90 in campionato e festeggiare al meglio lo scudetto. E' questa la triplice missione dell'Inter di Antonio Conte che domani pomeriggio ospita a San Siro l' Udinese.

Il tecnico nerazzurro, anche per l'ultima uscita, punterà sul 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, spazio a Skriniar-Ranocchia-D'Ambrosio: lo slovacco è leggermente favorito su Bastoni. Sulle fasce Hakimi e Perisic, a centrocampo Eriksen in cabina di regia con Vecino e Sensi (favorito su Gagliardini) ai lati. In avanti Lukaku e possibile maglia da titolare per Pinamonti, favorito su Lautaro.