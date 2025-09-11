Cancellata la finale Champions a San Siro: nuova sede ufficiale

In seguito all’ultima riunione dell’esecutivo che si è tenuta quest’oggi, l’Uefa ha preso una decisione sorprendente rispetto a quanto filtrato negli ultimi mesi. Contrariamente a quanto era stato inizialmente previsto, infatti, l’organo presieduto da Ceferin ha deciso di non assegnare ufficialmente la finale della Champions League 2026/27 a San Siro.

Come annunciato ufficialmente nelle ultime ore, l’atto finale della Champions per la prossima stagione verrà disputato nuovamente allo stadio Metropolitano di proprietà dell’Atletico Madrid. Sarà la seconda finale nella casa dei colchoneros, dopo l’edizione 2018/19 vinta dal Liverpool per 2-0 contro il Tottenham.

Una decisione che, come spiegato da Calcio e Finanza, arriva in seguito all’impossibilità “di garantire l’assenza di eventuali lavori di ristrutturazione nel periodo dell’ultimo atto del 2027” da parte della FIGC dinnanzi alle richieste dell’Uefa.