Forfait UFFICIALE: salta Juve-Inter, l’annuncio

A due soli giorni dal derby d’Italia tra Juventus-Inter, ecco che un altro calciatore si aggiunge all’elenco degli indisponibili per il big match. La gara, in programma sabato 13 settembre alle ore 18.00 in casa dei bianconeri, rappresenterà subito un esame di livello per Cristian Chivu dopo pochi mesi di lavoro alla guida della panchina nerazzurra.

In attesa di capire entro le prossime 24 ore se Conceicao riuscirà a recuperare in tempo per il match, Igor Tudor dovrà rinunciare ad un altro interprete del reparto avanzato. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Juventus, infatti, è stato lo stesso Edon Zhegrova a tirarsi furi da Juve-Inter. Questo l’annuncio: “Non farò parte della partita, devo ancora lavorare. So l’importanza della partita e sosterrò la squadra“.

L’esterno kosovaro, sbarcato a Torino dal Lille nelle ultimissime ore del calciomercato, non è ancora al top della condizione fisica. Questo perché, a causa di un serio infortunio rimediato agli adduttori, non gioca una partita ufficiale dallo scoro 14 dicembre.