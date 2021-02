Fiorentina-Inter, Barella (Sky): “La vittoria di oggi è stata importante. Io come Marchisio? Lui è più forte”

L’Inter batte la Fiorentina 2 a 0. I nerazzurri sono stati autori di una prestazione solida e matura, riscattando la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. La vittoria firmata dalle reti di Barella e Perisic, permette alla squadra di Antonio Conte di andare prima in classifica in attesa della partita del Milan contro il Crotone di domenica. Nel consueto post partita ha analizzato la prestazione della squadra. In seguito le parole.

VITTORIA E GOL – “Le vittorie, come quella di oggi, sono tutte importanti. Giocare a Firenze non è mai facile. Oggi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Potevamo chiuderla prima con alcune occasioni di gol che non siamo riusciti a concretizzare. Ora per me stanno arrivando anche i gol, oggi potevo fare meglio sotto porta. Tutto questo è grazie alla squadra che mi supporta sempre“.

I COMPLIMENTI DI MARCHISIO – “Ringrazio Claudio per i complimenti fatti da un campione come lui. Forse assomiglio a lui ma sicuramente segnava più di me. Sui paragoni con gli altri giocatori lascio giudicare voi e faccio del mio meglio“.

L’ATTACCO E I COMPITI DEL MISTER – “Sanchez e Lautaro Martinez hanno caratteristiche diverse: Alexis deve toccare più volte la palla, con Lautaro siamo più diretti e apre qualche spazio in cui mi posso inserire. Il mister mi ha chiesto come sempre di inserirmi e dare sostanza al centrocampo”.

