Missione compiuta al Franchi. L’Inter batte la Fiorentina 0-2, grazie alle reti di Barella e Perisic, riscattando la sconfitta rimediata in settimana contro la Juventus in Coppa Italia e volando al primo posto in classifica, in attesa del Milan. Nerazzurri sempre in controllo del match, ecco i Top&Flop di Fiorentina-Inter.

