Fiorentina-Inter, Barella sostituito, piccolo acciacco per lui

Ghiaccio sulla coscia

Come rivelato da Dazn durante il match, già a fine primo tempo il centrocampista nerazzurro aveva sentito un leggero fastidio alla coscia a fine primo tempo. Ha poi stretto i denti, servendo anche l'assist del pareggio a Darmian, ma poi è stato sostituito a metà secondo tempo da Vecino. In panchina Barella ha poi messo sulla gamba del ghiaccio. Non sembra un problema grave, potrebbe trattarsi di una sostituzione preventiva per evitare di aggravare un infortunio trascurabile.