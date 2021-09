LIVE – Fiorentina-Inter (1-0): termina la prima frazione, nerazzurri in svantaggio

La cronaca testuale della partita di stasera

Dopo la roboante vittoria per 6-1 contro il Bologna, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a scendere in campo per una sfida impegnativa. Dall'altra parte, infatti, ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano: l'ex tecnico dello Spezia sembra ver trovato la quadra nella squadra viola. I padroni di casa arrivano da tre vittorie consecutive, ma l'Inter vorrà continuare il ruolino di marcia per non perdere punti sui rivali allo Scudetto. Come sempre noi di Passione Inter, oltre alle Live sui nostri canali Twitch e Youtube, vi offriamo anche la cronaca testuale della partita.