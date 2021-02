LIVE – Fiorentina-Inter: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com

Assimilata la battuta d’arresto arrivata in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter torna immediatamente in campo per l’anticipo della 21esima giornata di Serie A questa sera contro la Fiorentina. La formazione di Antonio Conte, in attesa poi del match che il Milan dovrà giocare contro il Crotone, potrebbe dunque tornare in vetta alla classifica per qualche ora, scavalcando di un punto i rossoneri in caso di successo.

La formazioni UFFICIALI di Fiorentina-INTER

(In attesa di conferma) FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric. All. Prandelli

(In attesa di conferma) INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte

