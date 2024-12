Fiorentina-Inter è gara Scudetto: Inzaghi si aspetta una cosa

Questo pomeriggio quello del Franchi sarà uno scontro ad alta quota che potrebbe dire molto sulle ambizioni scudetto di Fiorentina e Inter. I nerazzurri arrivano a Firenze con un ruolino impressionante: 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 partite, anche se i mezzi passi falsi contro Juventus e Napoli pesano in ottica tricolore. La Fiorentina, dal canto suo, è in stato di grazia, reduce da sette successi consecutivi che l’hanno portata a condividere il secondo posto proprio con la squadra di Inzaghi.

L’attuale momento positivo dell’Inter, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si basa su tre fattori principali. Primo, il turnover efficace: le rotazioni studiate da Inzaghi permettono alla squadra di mantenere alta l’intensità su due fronti, Serie A e Champions League. Secondo, una condizione fisica in crescita: i rientri scaglionati post-Europei e Coppa America avevano inizialmente creato squilibri, ma ora il gruppo ha raggiunto un livello uniforme di forma. Terzo, la fame ritrovata: dopo un inizio forse troppo sicuro dei propri mezzi, Lautaro e compagni hanno riscoperto la determinazione necessaria per affrontare una concorrenza agguerrita.

La Fiorentina rappresenta l’avversario ideale per verificare se l’Inter è davvero pronta a tornare padrona degli scontri diretti e consolidare la propria candidatura al titolo. Il Franchi sarà teatro di una sfida decisiva, non solo per i tre punti, ma per le ambizioni di due squadre che vogliono recitare un ruolo da protagoniste. Una partita che promette spettacolo e che potrebbe già indirizzare gli equilibri del campionato.