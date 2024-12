Inter a Firenze per la storia: non è mai successo in Serie A

Tre punti per la classifica, ma anche per riscrivere la storia della Serie A. Se l’Inter di Simone Inzaghi dovesse espugnare il Franchi questa sera, diventerebbe infatti la prima squadra a vincere cinque partite consecutive in casa della Fiorentina.

Dal febbraio 2021, quando l’Inter di Conte vinse 2-0, i nerazzurri hanno sempre trionfato a Firenze: dal 3-1 del settembre 2021 al pirotecnico 4-3 del 2022, deciso all’ultimo secondo da Mkhitaryan, fino all’1-0 della scorsa stagione, segnato da un rigore parato da Sommer. Questa volta, però, la sfida ha un peso diverso.

Fiorentina e Inter non si affrontano solo per i tre punti: entrambe sono protagoniste di una stagione al vertice, con i viola reduci da sette vittorie consecutive. I nerazzurri stanno vivendo il miglior momento di questa stagione, con dieci vittorie e due pareggi nelle ultime dodici gare. Servirà un’Inter determinata tra ambizioni di vertice e voglia di confermarsi, perché la gara di stasera sarà un banco di prova decisivo per entrambe le formazioni.