I DUE talenti della Primavera dell’Inter che possono esordire a Firenze

Sono diversi gli infortuni che hanno colpito l’Inter negli ultimi giorni e con cui Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti prima di stilare la lista dei convocati per la trasferta di Firenze. Oltre ad Acerbi e Pavard, il tecnico ha dovuto rinunciare anche a Carlos Augusto, rimasto ad Appiano Gentile per un affaticamento alla coscia destra. Out, inoltre, anche il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, costretto a un intervento chirurgico per risolvere un problema a un dito della mano sinistra.

Per fronteggiare l’emergenza difesa, Inzaghi ha convocato per la trasferta di Firenze due giovani della Primavera nerazzurra: Alessandro Calligaris, portiere dell’Under 20, e Mike Aidoo, che ha già respirato l’aria della prima squadra in Champions League contro Young Boys e Lipsia.

Se il portiere, portato insieme alla squadra per un discorso prettamente numerico, non sembra avere alcuna chance di scendere in campo, chi sogna il debutto in prima squadra è l’esterno destro. Classe 2005, Aidoo potrebbe avere delle opportunità di entrare a gara in corso considerate le numerose indisponibilità in casa Inter tra difesa e corsie esterne.