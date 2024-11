Chi è Mike Aidoo, il Primavera convocato da Inzaghi per Inter-Lipsia

L’Inter Primavera è da sempre fucina di grandi talenti. Uno dei tanti già nel giro della Prima Squadra è Mike Aidoo, difensore classe 2005, convocato da Inzaghi per la sfida di Champions League contro il Lipsia.

In attesa di scoprire se già oggi potrebbe arrivare il suo esordio, andiamo a scoprire meglio le sue caratteristiche.

Chi è Mike Aidoo

Mike Aidoo è nato in Italia il 30 maggio 2005 e ha il doppio passaporto: italiano e ghanese. Prelevato dal Chievo Verona, è nelle giovanili dell’Inter dalla stagione 2022/2023. Con Zanchetta ha già giocato 12 volte nel campionato Primavera, fornendo anche un assist. Non è la prima occasione nella quale viene convocato in Prima Squadra.

Aidoo Transfermarkt

Mike Aidoo, classe 2005, può rappresentare un talento molto interessante per il futuro dell’Inter. Ad oggi la sua valutazione Trasfermarkt è di 200mila euro, ma l’impressione è che da qui a fine stagione possa decisamente schizzare in alto. Il difensore italiano è legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza nel giugno 2027 dopo l’ultimo prolungamento dello scorso febbraio 2024.

Chi è Mike Aidoo skills e caratteristiche

Mike Aidoo è un terzino dotato di ottime abilità atletiche e di una buona prestanza fisica, nonostante i soli 170 cm di altezza. Il suo ruolo naturale è sulla fascia destra della difesa, ma con Inzaghi potrebbe esordire in posizione più avanzata, visto il 3-5-2 adottato dalla Prima Squadra.

Vista la buona propensione ad attaccare, con anche una discretà personalità del dribbling e nel cross non dovrebbe trovare problemi nell’adattarsi a una posizione più offensiva. All’occorenza, può giocare anche sulla fascia opposta.