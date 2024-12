Ad un anno di distanza dall’ultima volta l’Inter torna in campo per la Coppa Italia e lo fa sfidando l’Udinese negli ottavi di finale. Per i nerazzurri sarà una gara da non sbagliare per evitare subito un’eliminazione come l’anno scorso contro il Bologna. Il tecnico Simone Inzaghi si affida ad alcuni cambi di formazione per questo match.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

J. MARTINEZ 6 – Nel primo tempo è chiamato per lo più a della ordinaria amministrazione e a del gioco con i piedi

DARMIAN 6,5 – Molto abile nella gestione del pallone nelle retrovie

BISSECK 6 – Chiude al 12′ una pericolosa incursione dell’Udinese con Kamara

BASTONI 6,5 – Grande cross a mezza altezza al 22′ per Frattesi, sempre tanta qualità per il difensore nerazzurro

BUCHANAN 6 – Il canadese è sempre molto frizzante sulla corsia di destra e si fa spesso vedere: ha voglia di mettersi in mostra

FRATTESI 6 – Si inserisce con insistenza in area cercando la superiorità numerica, ha una buona chance al 22′ su cui non riesce però a trovare la porta

ASLLANI 7 – Ha meriti al quinto minuto per un grande lancio su Arnautovic in occasione del rigore concesso e poi tolto dal VAR, si fa ammonire dopo pochi minuti e appesantisce la sua gara. Subito dopo gli attimi di paura con il malore del tifoso, batte un calcio d’angolo perfetto e con una traiettoria insidiosa che si infila in porta per il 2-0 dopo aver colpito il palo

ZIELINSKI 6 – Finte di corpo e geometrie di qualità palla al piede per il polacco

CARLOS AUGUSTO 6 – Al 35′ ha una buona chance in area ma calcia solo con potenza su Piana che respinge

TAREMI 6,5 – Approfitta al meglio del regalo di Ekkelenkamp per mandare in porta Arnautovic con un perfetto assist che vale la rete dell’1-0

ARNAUTOVIC 7 – Ha voglia di mettersi in mostra e calcia con forza prendendosi un rigore, poi tolto dal VAR. Al 30′ a tu per tu con il portiere, tramuta in rete il bel pallone servitogli da Taremi

INZAGHI 6,5 – Prepara la partita come fa sempre con i titolari, tanto palleggio e trame di gioco anche per quest’Inter rivisitata in gran parte