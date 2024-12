Doppia missione Inter a Firenze: occhi sull’erede di Acerbi

Sono due gli obiettivi che l’Inter ha fissato per la trasferta di questo pomeriggio al Franchi. Il primo, ovviamente, riguarda la vittoria in quello che – in virtù dell’attuale situazione di classifica – si presenta come uno scontro diretto in piena regola contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Il secondo, invece, ha a che vedere col mercato. In casa viola, infatti, c’è un calciatore che da qualche settimana è entrato di prepotenza nei radar del club nerazzurro e che potrebbe far parlare di sé molto presto. Come scritto da Tuttosport, infatti, pare che l’Inter abbia messo gli occhi sul giovane Pietro Comuzzo.

Il centrale, che il prossimo febbraio compirà 20 anni, è una delle principali rivelazioni di questa prima parte di campionato. Difensore che Palladino ha lanciato con grande coraggio sin dalle prime giornate e che ha sorpreso per la grande personalità e abilità nel reparto arretrato. Dopo la prima convocazione nella Nazionale Italiana, ecco che anche i grandi club tra cui l’Inter si sono accorti delle sue qualità.

Per questa ragione, Comuzzo sarà l’osservato speciale dei dirigenti nerazzurri nel match di questo pomeriggio al Franchi alle 18.00. Nonostante i dialoghi avanzati con lo Spezia per un altro obiettivo molto forte come Nicolò Bertola per la difesa, il centrale della Fiorentina viene considerato in questo momento più pronto rispetto al collega.