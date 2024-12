Inter, protesta ufficiale dei tifosi: trasferta a rischio

Sarà un’Inter decimata dagli infortuni quella che questo pomeriggio farà visita alla Fiorentina nello scontro diretto d’alta classifica. Sul treno che ieri ha portato i nerazzurri ha Firenze, infatti, non erano presenti ben tre difensori: Acerbi, Pavard e Carlos Augusto.

Ko pesanti per Simone Inzaghi in una difesa in totale emergenza e col solo Tomas Palacios a disposizione in panchina oltre ai tre titolari Bisseck, De Vrij e Bastoni. Non solo i tre nerazzurri fuori per problemi muscolari, perché questo pomeriggio al Franchi potrebbe far parecchio rumore anche l’assenza della tifoseria interista.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, dopo aver esposto uno striscione polemico nella giornata di ieri (“Non ci siamo, ma ci siamo”), la curva dell’Inter potrebbe disertare la trasferta di Firenze come segno di protesta contro i prezzi del settore ospiti per la sfida delle 18.00 contro la Fiorentina.