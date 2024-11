Cassano torna a pungere: “Inter-Lipsia poca qualità, agli ottavi cambia…”

Come di consueto tre ex calciatori dell’Inter come Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano hanno condotto un’altra puntata del loro programma web “Viva El Futbol” durante la quale hanno commentato come sempre i fatti più recenti provenienti dal mondo del calcio.

Proprio l’ex attaccante (tra le altre) di Inter, Milan e Sampdoria ha parlato dell’ultima prestazione in Champions League della squadra di Simone Inzaghi che è riuscita a vincere 1-0 contro il Lipsia al termine di un match combattuto. La prova offerta non è però piaciuta affatto a Cassano.

Queste le parole di Fantantonio: “Partita di poca qualità, non mi sono emozionato. L’Inter hanno fatto qualcosina in più, ma è stata una gara che non mi ha dato niente. Mi sembrava una partita del giovedì con poco ritmo e un gioco molle. Secondo me quest’Inter non basta agli ottavi di finale, lì inizierà un’altra competizione”.