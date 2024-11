Marotta vuole più DRIBBLING: individuati due profili da Inter

Anche in questa stagione l’Inter di Simone Inzaghi si sta confermando su altissimi livelli sia in Italia che in Europa con ottimi numeri in termini di vittorie, di gol fatti e anche di bel gioco mostrato. In Champions League c’è anche il vanto di essere riusciti a non subire nemmeno una rete in cinque partite.

Tuttavia, c’è un aspetto della gioco dell’Inter che anche quest’anno latita abbastanza e si tratta dei dribbling riusciti, nella rosa di Inzaghi mancano specialisti che siano abili a saltare l’uomo e questo è evidente. Pure i dati confermano il fatto che i nerazzurri soffrano questo aspetto.

Il presidente Beppe Marotta ora però sembra intenzionato a cambiare registro e, secondo quanto raccolto dal quotidiano La Repubblica, sarebbe a lavoro per portare all’Inter due giocatori specialisti in questo fondamentale del dribbling.

Al club nerazzurro piace il ventenne Jamie Bynoe-Gittens, nuovo talento del Borussia Dortmund che sta facendo sempre più parlare di sé e potrebbe essere pronto per un salto ancora più in avanti. In seconda battuta ci sono i fari puntati anche su Kees Smit, gemma classe 2006 dell’AZ.