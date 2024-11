All’Inter non servono CESSIONI per firmare con David: ecco perché

Nelle scorse ore è circolata la notizia che Oaktree avesse posto un freno alla trattativa con gli agenti di Jonathan David in quanto le richieste sia lato giocatore in termini di ingaggio che lato entourage per le commissioni, fossero giudicate troppo esose.

L’attaccante canadese è uno dei giocatori più ambiti tra gli attaccanti del calcio europeo per molti big club perché a fine stagione il suo attuale contratto con il Lille scadrà e quindi in molti si sono interessati al suo profilo. Da qui sembrano nascere le pretese economiche molto elevate del centravanti canadese e i suoi agenti.

Si vocifera che per soddisfare la domanda da 6 milioni di euro netti a stagione più 10 milioni di commissioni, per l’Inter sia necessario al momento muoversi con la cessione del cartellino di uno dei giocatori attualmente in rosa per ragioni di bilancio.

Osservando i conti dei nerazzurri, però, non è così perché – se le richieste fossero quelle che circolano in questo periodo tra gli organi di stampa – 6 milioni netti a stagione vanno tradotti in 11,3 milioni lordi ai quali vanno aggiunti 2 milioni per cinque anni per le commissioni agli agenti. In totale la firma di David costerebbe quindi all’Inter circa 13,3 milioni di euro all’anno su un contratto quinquennale.

Per riuscire a trovare lo spazio per questa cifra da inserire a bilancio l’Inter non dovrà fare nulla dal momento che nei conti di questa stagione pesano ancora Joaquin Correa per 13,7 milioni e Marko Arnautovic per 8 milioni di euro.

Due attaccanti che sono in scadenza di contratto e che potrebbero quindi lasciare spazio a David sia in campo che nei conti della società, qualora il canadese accettasse la proposta della società nerazzurra e di lottare per un posto in una squadra che in avanti ha già punte di peso come Lautaro, Thuram e Taremi.