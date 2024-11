Inzaghi: “Le rotazioni non sono un limite, sul TURNOVER…”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la partita di Serie A in programma domani contro la Fiorentina rispondendo ad alcune domande ai microfoni della TV ufficiale del club. Il tecnico nerazzurro ha parlato del valore della formazione viola come avversaria visto che è in ottima salute e anche delle scelte nell’undici titolare che dovrà fare viste le diverse assenze.

La Fiorentina è in grande forma e reduce da 7 vittorie consecutive in campionato: quale sarà la chiave del match? “Sarà una partita molto difficile e molto dipende dal nostro approccio, sappiamo che loro sono reduci da sette vittorie consecutive e quindi senza dubbio siamo di fronte a un avversario impegnativo”.

In due mesi l’Inter ha collezionato 10 vittorie e 2 pareggi senza sconfitte: qual è il segreto per mantenere questo andamento? “Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile”.

Ci sono state tante rotazioni e qualche infortunio, ma tutti contribuiscono ai successi dell’Inter: quanto è cresciuto questo gruppo e quanto può ancora migliorare? “Le rotazioni non sono un limite, ma riusciamo anzi a gestire bene tutti i giocatori. Per domani abbiamo qualche defezione ma andremo lì per fare una bella gara”.

Nelle ultime 9 partite 7 clean sheet: quanto è migliorata la fase difensiva rispetto a inizio anno? “Stiamo lavorando in entrambe le fasi, tutta l’Inter sta lavorando bene di squadra. Per noi l’obiettivo è sempre quello di migliorare insieme”.

Una sfida difficile dopo una partita in Europa, così come la Fiorentina: quali possono essere le insidie di una trasferta del genere? “Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. Loro hanno un ottimo allenatore e dei giocatori di qualità, ci vorrà una grande Inter”.

Si è aperto un periodo che vedrà tantissimi impegni e competizioni diverse: come si mantiene sempre alta la concentrazione? “Ragionando gara per gara, dovremo focalizzarci su ogni singolo impegno cercando di farci trovare pronti per tutte le partite”.