Inter Primavera, cade la formazione di Zanchetta dopo più di due mesi

Quest’oggi è scesa in campo l’Inter U20 di Andrea Zanchetta per la 13^ giornata del campionato Primavera 1. I giovani nerazzurri sono caduti in una sconfitta per 3-1 sul campo del Genoa, si tratta della prima sconfitta in campionato dopo più di due mesi: l’ultima risale allo scorso 22 settembre nel derby di categoria contro il Milan.

A decidere il match sono stati i gol dei rossoblù realizzati da Fazio dopo appena 11 minuti e dalla Ghirardello che ha messo a segno una doppietta tra il 36′ e il 54′. I giocatori interista allenati da mister Zanchetta erano anche stati bravi a trovare il pari con Lavelli al 34′ ma ai fini del risultato questa rete non è servita.

In un momento della stagione in cui l’Inter sta volando in Youth League dove è imbattuta e prima in classifica a punteggio pieno, arriva questo ko inaspettato in campionato che fa mancare ai nerazzurri il passaggio al primo posto della classifica di Primavera 1. Nel gruppo squadra erano assenti due pezzi pregiati come il portiere Calligaris e il difensore Aidoo, chiamati da Simone Inzaghi per la gara di Serie A.

Ora restano da scoprire i risultati delle concorrenti al vertice per capire come si posizionerà l’Inter in classifica dopo la fine di questa 13^ giornata. Il prossimo impegno in campionato di Andrea Zanchetta e i suoi ragazzi sarà sabato 7 dicembre alle ore 11 in casa contro il Torino.