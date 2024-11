L’Inter Primavera è IMBATTIBILE in Youth League: prima a punteggio pieno

Uno dei vanti più grandi dei tifosi interisti in questa stagione è certamente il rendimento europeo della loro squadra che continuare a macinare prestazioni importanti e risultati soddisfacenti. Simone Inzaghi dopo cinque turni di Champions League sono al secondo posto della nuova classifica unica di questa competizione con 13 punti, raccolti grazie a quattro successi e a un pareggio.

Ancora meglio della prima squadra dell’Inter c’è un’altra formazione nerazzurra che si sta mettendo in grande mostra nella campagna europea di questa stagione, si tratta della Primavera. I ragazzi di Andrea Zanchetta hanno vinto tutte e cinque le gare giocate fino ad ora (contro gli stessi avversari della prima squadra in Champions League, come da norma UEFA).

Un cammino davvero perfetto per i giovani interisti che sono nati tutti tra il 2005 e il 2007. Nessun’altra squadra in questa edizione di Youth League 2024/25 è riuscita a fare come l‘Inter, che ora si trova infatti in testa da sola con 15 punti. Le prime inseguitrici dei nerazzurri sono il Salisburgo e lo Sporting Lisbona a -2 avendo raccolto fin qui 13 lunghezze.

Inter Primavera da sogno in Youth League: prima in classifica con il miglior attacco

Per i ragazzi U19 di Andrea Zanchetta il primo posto in classifica di Youth League dopo cinque turni è arrivato soprattutto grazie ad una fase offensiva che funziona alla perfezione. Sono già infatti 18 le reti segnate in queste prime cinque giornate, una media che è più alta addirittura di tre gol a partita (per l’esattezza di 3,6).

Nessuno fin qui ha saputo fare meglio dell’Inter come numero di gol realizzati e adesso per i tifosi si può anche sognare in grande sperando che questo giovane gruppo continui su questi ritmi eccezionali e che possa andare avanti il più possibile nella competizione. Il miglior marcatore della squadra è il trequartista sloveno Luka Topalović che ha messo a segno fin qui tre reti.

Le cinque vittorie su cinque dei nerazzurri sono arrivate con punteggi di peso: 2-4 sul campo del Manchester City, 4-0 in casa contro la Stella Rossa, 2-3 in Svizzera contro lo Young Boys, 4-1 interno con l’Arsenal e infine la vittoria per 3-2 di martedì contro i pari età del Lipsia.

Forse si può ancora migliorare sul numero di gol subiti perché 7 reti in cinque gare alla lunga potrebbero essere un freno ma con un attacco che gira così bene non ci sono al momento problemi per mister Zanchetta e la sua squadra.

Nei prossimi due mesi verranno disputati ancora gli ultimi tre match – che come per il gruppo di Simone Inzaghi saranno contro Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco – con l’obiettivo di vedere la Primavera nerazzurri chiudere in vetta alla classifica di Youth League per osservare un doppio eccellente percorso di entrambe le formazioni interiste.