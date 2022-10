Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi va sul sicuro

Squadra che vince non si cambia. Questo deve essere stato il pensiero di Simone Inzaghi che, anche contro la Fiorentina, dovrebbe riproporre, secondo La Gazzetta dello Sport, quella che ormai è, complici gli infortuni di Brozovic e Lukaku, la formazione tipo. Il pensiero infatti va sì alla partita di Champions League, ma il campionato non va trascurato. La rimonta è possibile, ma per farlo serviranno gli uomini migliori. Ecco perché con la Fiorentina dovrebbero scendere in campo i titolarissimi.