Lukaku, che succede? Salta la convocazione anche con la Fiorentina

Sembrava l'attesa fosse finita ma i tifosi nerazzurri resteranno ancora a bocca asciutta. Romelu Lukaku infatti, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport , quasi certamente darà forfait anche per la sfida con la Fiorentina , nonostante sia rientrato in gruppo.

Inzaghi non lo convocherà per la partita di domani, scelta che verrà ufficializzata oggi, per concedergli più tempo per riprendersi. Un giocatore della sua stazza, dopo quasi due mesi di convalescenza, ha bisogno di diverso tempo per ritrovare la condizione. Il tecnico lo vuole arruolabile, vuole che spacchi le difese. Non che si accomodi in panchina a prender freddo e incitare i compagni. Ecco perché si preferirà farlo allenare da solo a Milano piuttosto che portarlo inutilmente a Firenze. Meglio due allenamenti in più che un viaggio a vuoto. Quindi da un lato scelta oculata. Dall'altro però decisione che rinfocola i mugugni della tifoseria, che dovrà ancora aspettare il proprio uomo simbolo.