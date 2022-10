Brozovic vede il rientro: ecco quando tornerà in campo

Infortunatosi con la Croazia durante la sosta per le Nazionali, Brozovic è stato finora sostituito egregiamente da Calhanoglu. Tuttavia la sua presenza è cruciale per l'Inter di Inzaghi. Ecco perché il suo rientro serve come il pane per cercare la rimonta. Il suo recupero, fortunatamente, per ora procede come da programma.