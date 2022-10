Mercato – L’Inter guarda in Turchia per il futuro del centrocampo

Il calciatore in questione sarebbe Miguel Crespo , 26 enne portoghese in forza al Fenerbahce che questa stagione in 14 partite ha già siglato 2 reti ed un assist. Pare addirittura che già questo fine settimana un osservatore dell' Inter sarà in Turchia per visionarlo da vicino e poi fare rapporto alla dirigenza. Improbabile comunque che il Fenerbahce si privi di un titolare già nel mercato di gennaio. Possibile invece che lo faccia a giugno per una quindicina di milioni.

Per quanto Crespo possa essere un profilo interessante, non è detto sia un profilo da Inter. Il campionato turco non è certo estremamente competitivo e, per quanto sia ancora relativamente giovane, il portoghese non è certo una promessa alle primissime armi. Nelle condizioni attuali delle casse, un investimento di una quindicina di milioni deve essere molto ponderato. In soldoni: chi arriva deve necessariamente essere un giocatore da Inter. Ecco perché non è detto che il vago interesse si concretizzi in qualcosa di più. Specie se da qui alla prossima sessione estiva dovesse arrivare una nuova proprietà con il portafoglio gonfio e altri obbiettivi.