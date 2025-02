Molto amareggiato per l’esito di Fiorentina-Inter, recupero della 14a giornata di Serie A, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per commentare la debacle nerazzurra. Queste le sue parole:

SKY SPORT

“Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto, corsa, agressività, determinazione. Abbiamo meritato la sconfitta, complimenti alla Fiorentina che ha messo queste cose in campo. Non siamo stati bravi a reagire. Ci sono state avvisaglie nel primo tempo e nel secondo è andata ancora peggio. Il responsabile sono io che sono l’allenatore. L’analizzeremo con calma. Non è il momento di fare drammi, ma è una sconfitta che fa male per come è venuta e maturata. Chiaramente questa squadra non finisce con una sconfitta. Avremo 3 giorni e mezzo per incontrare di nuovo la Fiorentina. Non voglio alibi, scuse, stanchezza o niente. Non abbiamo messo in campo quello che mettiamo di solito”.

“Cosa cambia in classifica? Fare tabelle non vale la pena. Solo il lavoro può farci uscire da questa sconfitta. Stasera è mancato tutto e abbiamo trovato una squadra in emergenza che ha messo più aggressività e determinazione di noi e ha vinto meritatamente la partita”.

“Tecnicamente siamo stati insufficienti, abbiamo mosso troppo lentamente la palla e hanno difeso bene. Sapevamo che ci sarebbero state ripartenze e dopo preso il gol non siamo stati bravi a riorganizzarci. Torniamo a casa sconfitti, teste basse, ma conosco solo il lavoro. Mancano 15 partite, 45 punti sono tanti. La squadra analizzerà questa brutta partita e ripartirà più forte di prima”.

“Sappiamo l’importanza di Calhanoglu per noi. Sta ritrovando minutaggio ed è importantissimo. Stasera non analizzerei tanto i singoli, prova negativa di tutti”.

“Sono contento della rosa a disposizione. Abbiamo ritrovato giocatori. Taremi ha un problema da dopo Lecce, Arnautovic sta crescendo e Correa è ancora fuori. Parlare di profondità di rosa ora non mi sembra il caso. Giusto essere arrabbiati per la sconfitta, i ragazzi lo sono, ma dobbiamo cercare di ripartire nel modo migliore tramite il lavoro. C’è ancora tanto da giocarci in tutte le partite che abbiamo”.

