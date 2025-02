UFFICIALE la nuova lista Champions dell’Inter: c’è una NOVITÀ

L’Inter ha comunicato ufficialmente alla Uefa la nuova lista dei 23 calciatori che potranno partecipare alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Non ci sono grandi stravolgimenti in casa nerazzurra, con un solo cambio nell’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Prima di riportare la lista annunciata dall’Inter, ricordiamo i criteri di presentazione che hanno costretto il club nerazzurro a dover tagliare ben due big:

Almeno 8 calciatori dell’elenco devono essere “ calciatori formati in Italia ” (quindi appartenenti al vivaio nazionale) e di questi otto almeno 4 devono essere “ calciatori formati nel club” .

“ ” (quindi appartenenti al vivaio nazionale) e “ . Contrariamente alle regole per la Serie A, non contano gli Under 22 a meno che non abbiamo fatto parte del club per due anni di fila dal 15esimo anno in poi e quindi vanno in lista B (illimitata);

A questi criteri di massima va aggiunta una precisazione: Alessandro Bastoni, contrariamente alle regole fissate per il campionato italiano, non viene considerato dall’Uefa Vivaio Inter, essendo cresciuto prevalentemente nell’Atalanta come Under 22. Solamente dal prossimo gennaio sarà possibile modificare l’elenco presentato quest’oggi, inserendo fino ad un un massimo di tre nuovi giocatori per le fasi finali della competizione.

Lista Champions Inter 2024/25, l’elenco UFFICIALE: c’è Zalewski

L’unica novità rispetto alla lista di inizio stagione è l’avvicendamento tra Buchanan e Zalewski, che prende il posto del canadese. Rimane ancora fuori Correa. Questa la rosa completa: