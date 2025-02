Tracollo Inter: Inzaghi parla alla squadra e fissa il nuovo obiettivo

Doveva essere la serata dell’aggancio al Napoli in vetta alla classifica di Serie A, si è trasformata nella peggiore sconfitta dell’era Inzaghi. Il recupero della 14a giornata contro la Fiorentina ha visto i nerazzurri affondare nel secondo tempo del Franchi, incassando 3 reti senza mai reagire.

Un autentico tracollo che il tecnico non ha voluto nascondere nel post-partita, assumendosi le responsabilità di quanto accaduto e sottolineando come ci sarà bisogno di una reazione immediata, senza scuse, già lunedì prossimo, quando la squadra affronterà di nuovo i toscani. Questa volta a San Siro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport è questo il nuovo obiettivo fissato da Inzaghi, che al termine della gara avrebbe già avuto una prima chiacchierata con i suoi ragazzi, in uno spogliatoio ammutolito e pieno di musi lunghi. Ci sarà bisogno di analizzare bene quanto accaduto, per capire cosa non ripetere.. Anche perché, come sottolinea la Rosea, nel rematch la Fiorentina sarà a pieno organico.