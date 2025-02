La PEGGIORE Inter di Inzaghi: il dato sulla sconfitta conferma

Inaspettata e netta, la seconda sconfitta in campionato dell’Inter è arrivata proprio nella gara che avrebbe permesso ai nerazzurri di agganciare il Napoli in classifica. Una debacle totale contro la Fiorentina, come sottolineato anche da Inzaghi ed evidenziato da una particolare statistica.

L’Inter, infatti, non perdeva con 3 gol di scarto dal 19 maggio 2019: sulla panchina nerazzurra sedeva ancora Luciano Spalletti e i nerazzurri persero in casa del Napoli 4-1. Quasi 6 anni fa. Con Inzaghi, invece, non era mai arrivata una sconfitta così larga, il che conferma come quella di ieri sia stata la peggiore prestazione sotto la sua gestione.

Non solo, se si vuole cercare l’ultima sconfitta così larga e con zero reti segnate, bisogna tornare addirittura all’Inter allenata da Stefano Pioli: stagione 2016/2017, il 2 dicembre i nerazzurri perdono sempre in casa del Napoli per 3-0.