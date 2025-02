Calhanoglu, non ci siamo: “Errore grave sul raddoppio”

Il ritorno nel derby era stato deludente, la prova con la Fiorentina è andata anche peggio. L’Inter deve ancora aspettare per riavere il vero Hakan Calhanoglu, tornato in fretta dall’infortunio, ma ancora lontano parente del regista dominante visto negli ultimi anni in nerazzurro.

Contro la Fiorentina è arrivato un altro errore grave sul gol del raddoppio, sottolineato da La Gazzetta dello Sport: il turco si è fatto sottrarre il pallone da Richadson con troppa facilità dando il via libera al gol di Kean. Un rendimento al di sotto dei suoi standard, con una “regia pigra”, come scrivono il Corriere dello Sport e Tuttosport.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Calhanoglu:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – “Al di sotto del suo standard di rendimento. Non è una novità. Poco ritmo, anche poca reattività. Errore grave sul raddoppio viola.”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Regia pigra, di chi non osa perché non è ancora in condizione”.

TUTTOSPORT 4,5 – “Dopo l’infortunio non è ancora lui: regia pigra e poco ispirata”.