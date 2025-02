Sergio Ramos lancia la sfida all’Inter: l’annuncio UFFICIALE

Dopo le voci di mercato degli scorsi giorni è arrivata l’ufficialità del nuovo club di Sergio Ramos. L’ex Real Madrid sbarca in Messico, dove vestirà la maglia del Monterrey. L’annuncio è arrivato in queste ore sui canali social del club.

Una notizia importante anche per l’Inter, che sfiderà proprio il club messicano nel prossimo Mondiale per Club. I nerazzurri scenderanno in campo contro il Monterrey il prossimo 17 giugno alle 18 (ora locale), al Rose Bowl Stadium di Los Angels, prima giornata del girone E.

Questo l’annuncio ufficiale sul profilo X del Monterrey: