Inter, allarme offensivo a Firenze: “Così l’attacco diventa un caso”

Tutto è andato storto nel recupero del Franchi. Contro la Fiorentina, l’Inter ha incassato la seconda sconfitta in Serie A di questa stagione, la più pesante a livello di risultato, perdendo anche quella che sembrava ormai essere una certezza: la via del gol.

In campionato, l’ultima gara senza reti era arrivata in trasferta lo scorso maggio, contro il Sassuolo, a Scudetto già ampiamente acquisito. Tutt’altro scenario quello di ieri sera, con i nerazzurri alla ricerca di una vittoria importante, ma incapaci di impensierire De Gea. E c’è un fattore ancora più allarmante per Inzaghi e che, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe far diventare l’attacco un “caso”: il tecnico ha messo in campo tutti i suoi attaccanti, escluso Correa, senza ottenere nulla.

Se la Thu-La ha sparato a salve, l’apporto di Arnautovic è stato quasi dannoso, con un clamoroso gol mangiato. E nella disperazione finale l’ingresso di Taremi sembra aver aggiunto solo ulteriore confusione. Una situazione che deve far riflettere il tecnico nerazzurro.

Come scrive sempre la Rosea, le buone prestazioni di Thuram e Lautaro Martinez sembrano imprescindibili per provare a vincere la lotta Scudetto, ma “sarebbe gradito anche qualcosina alle loro spalle”, cosa che si è vista pochissimo in questa stagione.