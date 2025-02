Frattesi, esame fallito: “Sbaglia partita. Pisolino sul primo gol”

La gara contro il Lecce aveva spazzato via le polemiche di un gennaio particolare, nel corso del quale il futuro di Davide Frattesi all’Inter era stato messo in discussione. La partita del Franchi contro la Fiorentina, allora, era un esame per dare conferma del suo ruolo importante nello scacchiere nerazzurro, ma il centrocampista lo ha fallito in pieno.

Di fatto, l’ex Sassuolo è stato il peggiore in campo per tutti i giornali, a causa anche del “pisolino”, così lo ha definito il Corriere dello Sport, sul gol di Ranieri, che lo brucia su calcio d’angolo. L’aggravante negativo su una prestazione totalmente sbagliata, nella quale gira a vuoto senza praticamente mai essere servito.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Frattesi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – “Un flipper, ma la pallina non va mai a bersaglio. Perde Ranieri sul gol dell’1-0, mai servito sugli inserimenti”.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – “Preferito a Barella, sbaglia totalmente partita. Con l’aggravante del pisolino sul primo gol”.

TUTTOSPORT 4 – “La presenza di Spalletti in tribuna riporta alla mente quanto riesce a combinare in Nazionale. All’Inter però la musica è molto diversa, come prova pure l’opacità della prestazione di Firenze, con l’aggravante dell’errore sul gol di Ranieri che lo anticipa con irrisoria facilità”.

