Fiorentina-Inter, Perisic (Inter TV): “Juve? Rimonta possibile. Avevo qualche crampo, ma in coppa ci sarò”

90 minuti di controllo ed uno 0-2 finale che poteva essere ancora più largo se non fosse stato per uno strepitoso Dragowski. L’Inter di Antonio Conte – con le reti di Nicolò Barella nel primo tempo e di Ivan Perisic nel secondo – espugna il Franchi di Firenze e vola momentaneamente in testa alla classifica di Serie A.

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Ivan Perisic: “Sto bene era una partita complicata fino al secondo gol, ma abbiamo corso tanto. Ho sentito un po’ di crampi, ma non c’è niente di serio, tra tre giorni c’è una partita importante e sarà apposto. Anche ho imparato oggi qualcosa di nuovo. Stiamo lavorando bene, non segnavo da tanto tempo, ma l’importante era vincere. Juventus? Tutto è possibile, anche un paio di anni fa quando ha abbiamo perso una partita 3-0 all’andata ho detto a Brozo che tutto era possibile. Al ritorno abbiamo vinto 3-0 e perso solo ai rigori. Sappiamo che la Juve è forte, ma lo siamo anche noi. Era importante reagire dopo una sconfitta, abbiamo fatto una buona gara. Potevamo chiuderla un po’ prima, è uno dei problemi su cui possiamo migliorare”.

