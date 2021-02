Fiorentina-Inter, Stellini in conferenza: “Barella giocatore importante, ma non è il solo. Stasera grande dimostrazione della difesa”

Fino a domenica l’Inter è in testa alla classifica di Serie A. In attesa della sfida di San Siro tra Milan e Crotone i nerazzurri si portano a +1 sui cugini grazie al 2-0 all’Artemio Franchi di questa sera contro la Fiorentina in una gara controllata per tutti e 90′ i minuti. Al termine del match in conferenza stampa ha parlato Cristian Stellini, vice di Antonio Conte assente ancora per squalifica.

Le sue parole: “La squadra sta lavorando bene in fase difensiva e stasera l’ha dimostrato. Barella? E’ un giocatore molto importante che sta crescendo, ma non è il solo. Da parte mia vanno i complimenti a Nicolò come vanno a tutta la squadra, anche i giocatori che sono entrati ed oggi hanno dato un ottimo contributo. Non parliamo del singolo giocatore me sempre del gruppo che lavora insieme”.

