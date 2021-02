GdS – Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Hakimi e Lukaku tornano titolari, Conte va sul sicuro

Dopo aver perso per 1-2 in Coppa Italia contro la Juventus, davanti all’Inter si ripresenta immediatamente una nuova opportunità di riscatto. La formazione nerazzurra scenderà infatti in campo già domani sera per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Un match che all’andata a San Siro riservò parecchio spettacolo, con la squadra di Antonio Conte costretta a rimontare per ben due volte lo svantaggio, vincendo per 4-3 negli ultimissimi minuti grazie ad una rete di Danilo D’Ambrosio. Da allora l’Inter ha trovato sicuramente un maggiore equilibrio difensivo, mentre la Fiorentina è diventata sempre più matura. Andiamo dunque a vedere le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-JUVENTUS

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

