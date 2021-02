Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Sanchez e Perisic dal 1′. Prandelli con il dubbio Ribery

L’Inter di Antonio Conte questa sera fa visita alla Fiorentina di Cesare Prandelli nel primo match che apre la 21esima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ritrova dal 1′ Lukaku e Hakimi, che hanno scontato il turno di squalifica in Coppa Italia contro la Juventus.

Conte si affiderà al consolidato 3-5-2 e ai titolarissimi. Davanti a capitan Handanovic, toccherà ancora una volta al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. Pochi dubbi anche in mediana, con Barella e Vidal ai lati di Brozovic. Hakimi sulla destra, Perisic sulla sinistra mentre in avanti Sanchez è favorito su Lautaro per fare tandem con Lukaku.

La Fiorentina invece deve fare i conti con il dubbio Ribery: l’attaccante francese non è al meglio, come confermato da Prandelli in conferenza stampa. Eysseric è in vantaggio su Kouamé per fare coppia con Vlahovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Eysseric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

VECINO NON CONVOCATO: I MOTIVI DELLA SCELTA >>>