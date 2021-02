GdS – Serie A, gli stadi riaprono i cancelli: fiducia per il ritorno di tifosi in primavera

Con la somministrazione sempre più larga dei vaccini anti-Covid e la curva dei contagi che torna nuovamente a scendere, la situazione epidemiologica in Italia sta finalmente migliorando. Anche per questo motivo nella giornata di ieri il mondo di calcio e basket – con i presidenti di federazione, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, e leghe di Serie A, Paolo Dal Pino e Umberto Gandini – ha incontrato il Comitato Tecnico-Scientifico per discutere fondamentalmente di tempistiche sulla possibilità della riapertura di stadi e palazzetti al pubblico.Un confronto assolutamente positivo, secondo quanto sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nel quale è stata tracciata una prima road map che ha lasciato segnali di speranza per il futuro.

L’idea è quella di attendere ancora qualche settimana per avere un numero ancor più elevato di vaccinati e un’idea più chiara sull’evoluzione della curva dei contagi. Qualora si dovessero verificare le condizioni adeguate, gli stadi verrebbero aperti gradualmente ripartendo da quella soglia di mille spettatori già testata ad inizio anno. Per quanto riguarda le gare dell’Europeo 2021, invece, l’obiettivo fissato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina è quello di poter consentire l’ingresso al 30% dei tifosi rispetto al totale della capienza degli stadi che interesseranno i quattro incontri.

