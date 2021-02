Fiorentina-Inter, Stellini (Inter Tv): “In 3 giorni abbiamo recuperato le forze, complimenti a tutti. Juve? Non è ancora finita”

Missione compiuta. L’Inter batte la Fiorentina 0-2 al Franchi grazie alle reti di Barella e Perisic, tornando così momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa del Milan.

Al termine della partita Christian Stellini si è presentato ai microfoni di Inter Tv, al posto dello squalificato Conte, per commentare la partita: “Siamo stati molto bravi, dopo 3 giorni dalla partita contro la Juventus non era facile venire qui e fare questo tipo di prestazione. Complimenti ai ragazzi che hanno giocato davvero bene, subendo poco il gioco avversario e sfiorando anche più gol nella parte finale della partita”.

Ottime risposte dal punto di vista fisico: “Stiamo bene, lavoriamo bene e ci aspettiamo sempre di gestire la partita come l’abbiamo preparata. Siamo una squadra forte, non è mai facile farlo dopo una partita così importante. Abbiamo recuperato le energie fisiche ma soprattutto quelle mentali, in così poco tempo”.

Lo spirito di gruppo: “Anche questo sta crescendo. L’assenza di Conte ha aumentato anche questo aspetto, di aiutarsi e incoraggiarsi l’uno con l’altro”.

Ora la Juventus: “Non è ancora finita, sappiamo di aver fatto una buona gara. Non ci siamo persi d’animo, abbiamo vinto qui e ora dobbiamo continuare a lavorare”.

CONTE SHOW IN TRIBUNA >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi