Fiorentina, Pioli ai saluti: la decisione del club è netta

Dopo un avvio di campionato davvero molto complicato con zero vittorie in dieci giornate, la Fiorentina ha deciso di separarsi con il suo allenatore Stefano Pioli. L’ex tecnico di Inter e Milan è stato protagonista di un inizio terribile e i viola ora sono all’ultimo posto in classifica con soli 4 pareggi a fronte di 6 sconfitte.

Come riporta Sky Sport, resta da capire soltanto la formula con la quale il club toscano e l’allenatore si separeranno. Pioli è quindi virtualmente già l’ex allenatore della Fiorentina e si attende soltanto il comunicato ufficiale della società, nel frattempo i giocatori sono in ritiro al Viola Park per preparare le prossime partite.

La scorsa settimana è stata proprio la sua ex Inter a infliggergli una sconfitta netta per 3-0 a San Siro e poi la Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A ha perso anche 0-1 in casa col Lecce. Ora per la sostituzione c’è l’ipotesi interna: Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera viola, potrebbe essere messo ad interim sulla panchina.