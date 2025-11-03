Diouf e Luis Henrique bocciati: QUESTA la soluzione del club

L’avvio di campionato dell’Inter è tutto sommato positivo con un secondo posto a -1 dal Napoli, mentre in Champions League fin qui il percorso è stato eccellente con tre vittorie su tre e nessuna rete subita. Nonostante ciò, per mister Cristian Chivu ci sono un paio di problemi in rosa da risolvere al più presto.

Si tratta delle situazioni legate a Andy Diouf e a Luis Henrique che non stano facendo bene, non si sono ancora ambientati in Serie A e il loro spazio è molto ridotto. Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi, Chivu vuole ancora lavorare con loro due ma la società sta già pensando al mercato. Questo il piano del tecnico secondo la rosea:

“«Verrà il suo tempo…», si è limitato a dire laconicamente Chivu del francesino ai margini. Il collega brasiliano sulla fascia destra, invece, qualche occasione in più l’ha avuta, ma sembra sempre scendere alla fermata precedente: il treno dell’ex Marsiglia non si lancia mai in velocità, degli sperati dribbling nessuna traccia. Anzi, la differenza di impatto fisico rispetto a Dumfries è stata macroscopica, ma ciò che preoccupa i piani alti interisti è il fatto che Luis Henrique, o meglio “Gigi” come lo chiamano simpaticamente, non osi mai. Cerca di istinto la giocata più facile, scolastica, atteggiamento pericoloso a lungo andare”.