Il FOLLE calendario dell’Inter nel mese di aprile

La vittoria contro il Feyenoord ha permesso all’Inter di accedere ai quarti di finale di Champions League, aggiungendo 2 nuove partite al già intenso calendario dei nerazzurri. Ora, ad aprile la situazione si è fatta ancora più intensa.

In totale, nel prossimo mese la squadra di Inzaghi dovranno giocare 8 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Uno scenario che il tecnico dovrà gestire al meglio, dando fondo a tutte le energie e le risorse della sua squadra, per continuare a competere in tutte le competizioni.

Questo il calendario completo dell’Inter:

2 aprile Andata semifinale Coppa Italia Milan-INTER 6 aprile 31a gioranta Serie A Parma-INTER 8 aprile Andata quarti Champions League Bayern Monaco-INTER 13 aprile 32a giornata Serie A INTER-Cagliari 15 aprile Ritorno quarti Champions League INTER-Bayern Monaco 20 aprile 33a giornata Serie A Bologna-INTER 23 aprile Ritorno semifinale Coppa Italia INTER-Milan 27 aprile 34a giornata Serie A INTER-Roma

Va ricordato, infine, come in caso di passaggio del turno contro il Bayern Monaco, si aggiungerebbe una nuova gara ad aprile: l’andata delle semifinali, il 29 o il 30 aprile.