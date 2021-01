Parla Callerström, vice presidente del fondo svedese: “Inter? Guardiamo tante imprese, lo sport è destinato a cresere”

Sta attirando parecchio interesse in ambito finanziario negli ultimi tempo l’Inter, per via della ricerca di nuovi investitori da parte del gruppo Suning. In questo momento, come ripetuto negli ultimi giorni, in pole position sembra esserci il fondo di private equity Bc Partners, disposto a mettersi in affari per valorizzare il club nerazzurro. Ma attenzione anche ad altri gruppi accostati alla società interista, come per esempio il fondo svedese EQT. A tal proposito, intervistato su Fotbollskanalen, il vice presidente e COO del gruppo, Caspar Callerström, ha commentato le voci sull’Inter.

Le sue parole: “Inter? Guardiamo a tante imprese. Ho l’articolo del Financial Times. Sfortunatamente non posso commentare le singole voci, ma posso dire questo: guardiamo a moltissime imprese, ma meno del 10% di esse sono di fatto investimenti per noi. Quindi potete fare voi stessi i conti sulla probabilità che accada. In generale, penso che se si guarda allo sport come industria dell’intrattenimento, continuerà a crescere. Abbiamo alcuni investimenti, per così dire, in società sottostanti, che forniscono tecnologie e altre cose. E’ uno sviluppo che crediamo continuerà, ma da lì passare a investire de facto nei club è un passo più lungo”.

