Inter-Bayern Monaco, le formazioni UFFICIALI: una novità

Tutto pronto a San Siro, per Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma mercoledì aprile alle 21.00 e che vede i nerazzurri ripartire dalla vittoria per 2-1 dell’andata.

Simone Inzaghi riparte proprio dagli uomini dell’Allianza Arena, con una sola novità: Carlos Augusto, grande protagonista a Monaco, siederà in panchina; al suo posto ci sarà Dimarco. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.