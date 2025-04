Inter-Bayern, Inzaghi: “Sono riuscito a cambiare poco”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare l’imminente impegno della sua squadra in Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha messo in guardia la sua squadra su cosa servirà per qualificarsi.

Inter-Bayern Monaco, le parole di Simone Inzaghi

“Le provocazioni del Bayern sui social? Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Abbiamo tanto rispetto, ma non paura. Dobbiamo fare una grande gara e dobbiamo dare seguito alla prestazione di Monaco. Come? Con corsa, aggressività, unione. Tutta la squadra dovrà fare una grande gara”.

“Solo un cambio? Sappiamo l’importanza di Dimarco, ma Carlos Augusto ha fatto una grande gara a Monaco. Sono riuscito a cambiare poco e a dosare qualche giocatore con il Cagliari. Abbiamo fiducia”.

“Il vento fa parte del gioco. A San Siro è difficile e sembra anche che stia smettendo di piovere. Speriamo ci sia un bel clima per favorire la gara”.