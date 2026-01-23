23 Gennaio 2026
Inter-Pisa, formazioni UFFICIALI: fuori 3 titolarissimi
Le scelte di Chivu e Gilardino
Sarà l’Inter ad aprire il ventiduesimo turno di Serie A nell’anticipo in programma questa sera a San Siro contro il Pisa. Una gara che arriva dopo la sconfitta europea rimediata contro l’Arsenal sempre al Meazza e nella quale Cristian Chivu vorrà subito vedere una reazione di carattere da parte dei suoi ragazzi per dare continuità a quanto fatto in campionato sino a questo momento.
Queste le formazioni ufficiali di Inter-Pisa, ventiduesima giornata di Serie A:
23 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 6 – De Vrij 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 10 – Lautaro Martinez 94 – Pio Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Calhanoglu
Pisa 3-4-2-1
Formazione22 – Scuffet 33 – Calabresi 5 – Canestrelli 26 – Coppola 15 – Touré 6 – Marin 20 Aebischer 3 – Angori 32 – Moreo 10 – Tramoni 9 – Meister Alberto Gilardino
Panchina
12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, Vural, Denoon, Maucci, Bozhinov, Nzola, Mbambi
diffidati
Calabresi, Aebischer
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Mokhtar – Yoshikawa
Quarto Uomo: Ayroldi
Var: Gariglio AVar: Massa