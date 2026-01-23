L’Inter insiste per Robinho Jr: svelata l’offerta

L’Inter segue ormai da qualche settimana Robinho Jr e avrebbe messo sul tavolo un’offerta concreta per portarlo subito a Milano. Secondo ESPN Brasil, il club nerazzurro sarebbe disposto a investire 18 milioni di euro per chiudere l’operazione e assicurarsi il talento del Santos.

La società brasiliana, però, preferirebbe trattenere ancora il giocatore. La dirigenza è convinta che il suo valore possa crescere ulteriormente nelle prossime settimane, rendendo più vantaggiosa un’eventuale cessione futura. Una posizione che riflette la fiducia nelle potenzialità del calciatore.

Anche lo stesso Robinho Jr non sembra avere fretta di lasciare il Brasile. Il giocatore vorrebbe accumulare più minuti con la maglia del club del cuore, nonostante finora in questa stagione abbia faticato a trovare continuità. Il poco spazio a disposizione rappresenta un nodo che potrebbe influenzare gli sviluppi della trattativa.

La situazione resta aperta. Da un lato c’è la volontà dell’Inter di anticipare la concorrenza, dall’altro la strategia del Santos di aspettare il momento giusto. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità più concrete su questa operazione di mercato.