22 Gennaio 2026
Probabili formazioni Inter-Pisa: Chivu col turnover
Le possibili scelte di Chivu e Gilardino
A 72 ore dalla sconfitta rimediata contro l‘Arsenal in Champions League, l’Inter torna a San Siro per la ventiduesima giornata di Serie A contro il Pisa. Gara da non sottovalutare per la squadra di Cristian Chivu non solo per le difficoltà incontrate nel match di andata, ma anche per l’enorme dispendio di energie profuso nella gara affrontata lo scorso martedì.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Pisa:
23 Gennaio 2026 – 20:45
Meazza, San Siro
Inter 5-3-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 16 – Frattesi 23 – Barella 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
13 Josep Martinez, 60 Taho, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 7 Zielinski, 8 Sucic, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 44 Berenbruch, 9 Thuram, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Calhanoglu
diffidati
Calhanoglu
Pisa 3-4-2-1
Formazione22 – Scuffet 33 – Calabresi 4 – Caracciolo 5 – Canestrelli 15 – Touré 6 – Marin 20 Aebischer 3 – Angori 32 – Moreo 10 – Tramoni 9 – Meister Alberto Gilardino
Panchina
1 Semper, 12 Nicolas, 26 Coppola, 94 Bonfanti, 8 Hojholt, 19 Esteves, 36 Piccinini, 42 Bottazzi, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 99 Lorran, 7 Leris, 14 Akinsanmiro
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, Vural, Denoon, Maucci, Bozhinov, Nzola, Mbambi
diffidati
Calabresi, Aebischer
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Mokhtar – Yoshikawa
Quarto Uomo: Ayroldi
Var: Gariglio AVar: Massa