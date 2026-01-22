Dove vedere Inter-Pisa, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Inter-Pisa, 22^ giornata Serie A
Dopo la brutta battuta d’arresto in Champions League contro una corazzata fortissima contro l’Arsenal, l’Inter torna subito in campo in Serie A per la ventiduesima giornata che la vedrà a San Siro contro il Pisa. La squadra di Cristian Chivu dovrà dunque cercare di recuperare al meglio le energie per ricercare la terza vittoria di fila e mantenere saldo il comando della classifica.
Inter-Pisa, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Pisa verrà trasmessa venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Pisa sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Pisa in diretta insieme a voi!